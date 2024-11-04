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UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları! Bugün UEFA maçı var mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları! Bugün UEFA maçı var mı?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçları bugün oynanacak. Futbolseverler, heyecanla bugünün maç programını bekliyor. Bu haftanın maçları, futbol dünyasında önemli bir yer tutuyor ve tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Şampiyonlar Ligi, her zaman olduğu gibi yine adından söz ettirecek gibi görünüyor.

Uefa Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları merak ediliyor. Bu hafta oynanacak olan karşılaşmaların tarihi ve detayları araştırılıyor. Büyük mücadele ve heyecanın yaşandığı Uefa Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar oynanacak. Takımların sahada gösterecekleri performans, sadece kendi ülkelerinde değil, dünya genelinde büyük yankı uyandırıyor. Bu nedenle, Uefa Şampiyonlar Ligi, futbolun en heyecan verici ve prestijli organizasyonlarından biri olarak ön plana çıkmaya devam ediyor. Peki, Bugün UEFA maçı var mı? UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları!

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA MAÇLARI

5 Kasım Salı

20.45 PSV Eindhoven - Girona

20.45 Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb

23.00 Bologna - Monaco

23.00 Borussia Dortmund - Sturm Graz

23.00 Celtic - Leipzig

23.00 Liverpool - Bayer Leverkusen

23.00 Lille - Juventus

23.00 Real Madrid - Milan

23.00 Sporting CP - Manchester City

6 Kasım Çarşamba

20.45 Club Brugge - Aston Villa

20.45 Shakhtar Donetsk - Young Boys

23.00 Sparta Prag - Brest

23.00 Bayern Münih - Benfica

23.00 Inter - Arsenal

23.00 Feyenoord - Salzburg

23.00 Kızılyıldız - Barcelona

23.00 Paris Saint-Germain - Atletico Madrid

23.00 Stuttgart - Atalanta

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