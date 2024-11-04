UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları! Bugün UEFA maçı var mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçları bugün oynanacak. Futbolseverler, heyecanla bugünün maç programını bekliyor. Bu haftanın maçları, futbol dünyasında önemli bir yer tutuyor ve tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Şampiyonlar Ligi, her zaman olduğu gibi yine adından söz ettirecek gibi görünüyor.
Uefa Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları merak ediliyor. Bu hafta oynanacak olan karşılaşmaların tarihi ve detayları araştırılıyor. Büyük mücadele ve heyecanın yaşandığı Uefa Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar oynanacak. Takımların sahada gösterecekleri performans, sadece kendi ülkelerinde değil, dünya genelinde büyük yankı uyandırıyor. Bu nedenle, Uefa Şampiyonlar Ligi, futbolun en heyecan verici ve prestijli organizasyonlarından biri olarak ön plana çıkmaya devam ediyor. Peki, Bugün UEFA maçı var mı? UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları!
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA MAÇLARI
5 Kasım Salı
20.45 PSV Eindhoven - Girona
20.45 Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb
23.00 Bologna - Monaco
23.00 Borussia Dortmund - Sturm Graz
23.00 Celtic - Leipzig
23.00 Liverpool - Bayer Leverkusen
23.00 Lille - Juventus
23.00 Real Madrid - Milan
23.00 Sporting CP - Manchester City
6 Kasım Çarşamba
20.45 Club Brugge - Aston Villa
20.45 Shakhtar Donetsk - Young Boys
23.00 Sparta Prag - Brest
23.00 Bayern Münih - Benfica
23.00 Inter - Arsenal
23.00 Feyenoord - Salzburg
23.00 Kızılyıldız - Barcelona
23.00 Paris Saint-Germain - Atletico Madrid
23.00 Stuttgart - Atalanta