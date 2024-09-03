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UEFA listesi bu gece son mu? SON SAATLER! UEFA listesi ne zaman bitiyor, saat kaça kadar verilebilir?

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UEFA listesi 4 Eylül saat 01.00'de gece 1'de son mu, bitiyor mu merak ediliyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak futbolcuların isim listesini UEFA'ya bildirmek zorunda. Peki, UEFA listesi bu gece son mu? UEFA listesi ne zaman bitiyor, saat kaça kadar verilebilir?

UEFA listesi ne zaman verilecek? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak futbolcuların isim listesini UEFA'ya bildirmek zorunda. Peki, UEFA listesi bu gece son mu? UEFA listesi ne zaman bitiyor, saat kaça kadar verilebilir? Detaylar...

UEFA LİSTESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek takımların 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar kadro isim listelerini UEFA'ya bildirimleri gerekiyor.

Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in bu gece saat 1'e kadar UEFA listelerini bildirmeleri gerekiyor.

UEFA listesi bu gece son mu? SON SAATLER! UEFA listesi ne zaman bitiyor, saat kaça kadar verilebilir?

TRANSFER NE ZAMAN BİTİYOR?

Bundesliga, Premier League, Seria A, Ligue 1 ve La Liga için transfer dönemi bugün sona eriyor. 30 Ağustos 2024 Cuma günü Avrupa'da transfer döneminin son günü. Takımlar son transferler için saatler sayıyor. Türkiye'de ise transfer dönemi 13 Eylül'de sona erecek.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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