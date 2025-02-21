UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi futbolseverlerin heyecanla beklediği anlardan biri oluyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda mücadele edecek takımlar belli oldu. Play-off turunun tamamlanmasının ardından Avrupa'nın dev ekipleri ve temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final yolunda rakiplerini bekliyor. Kura çekimi, 21 Şubat Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde, UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi, bugün (21 Şubat 2025 Cuma) Türkiye saatiyle 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

UEFA KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Kura çekimi TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE SON 16 TURUNDA

Temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turunda Belçika ekibi Anderlecht'i eleyerek son 16 turuna yükseldi. Kura çekiminde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ve İskoçya ekibi Rangers bulunuyor.

Bu turda mücadele edecek takımlar arasında Manchester United, Tottenham, Lazio, Olympiakos, Athletic Bilbao, Rangers, Lyon ve Eintracht Frankfurt gibi güçlü ekipler yer alıyor. Fenerbahçe'nin olası rakipleri arasında Olympiakos ve Rangers dikkat çekiyor.