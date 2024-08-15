2024-25 sezonunda Avrupa'da ülkemizi temsil eden takımlarımızın maçları yankından takip ediliyor. Bir sonraki aşamada rakiplerinin kim olduğu da araştırılıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman 2024-25? İşte detaylar...

UEFA AVRUPA LİGİ NEDİR?

UEFA Avrupa Ligi, kısaca UAL, 1971 yılından beri UEFA tarafından organize edilen, Avrupa'nın kulüpler bazında Şampiyonlar Ligi'nden sonraki en önemli futbol turnuvasıdır. Takımlar, ulusal lig ve kupa maçlarında gösterdikleri performans ile bu kupaya katılmaya hak kazanırlar.



UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2024-25?

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonun kura çekimi 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2024-25 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecektir