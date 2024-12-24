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Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatacak? Ücretli öğretmen maaşları hangi tarihte hesaplara yatırılıyor?

Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatacak? Ücretli öğretmen maaşları hangi tarihte hesaplara yatırılıyor?
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Ücretli öğretmenler, görev yaptıkları ders saatine göre maaş alan eğitim emekçileri arasında yer alıyor. "Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatacak?" sorusu ise her ay düzenli olarak gündeme geliyor. Peki, Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatacak? Ücretli öğretmen maaşları hangi tarihte hesaplara yatırılıyor? İşte detaylar!

Ücretli öğretmen maaşlarının ödeme tarihleri, genellikle her ayın ilk haftası olarak belirleniyor. Ancak, ödeme tarihleri il ve ilçeye göre değişiklik gösterebiliyor. Ay sonlarında ders bilgileri sisteme girildikten sonra hesaplamalar tamamlanıyor ve ücretli öğretmen maaşları belirlenen tarihte hesaplara yatırılıyor. Peki, Aralık ayına ait ücretli öğretmen maaşları hangi gün ödenecek? Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatacak? Ücretli öğretmen maaşları hangi tarihte hesaplara yatırılıyor? Detaylar haberimizde...

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Aralık ayı ücretli öğretmen maaşlarının hesaplara geçiş tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak, ücretli öğretmen maaşları genellikle her ayın 15'i ile 20'si arasında yatırılıyor.

Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatacak? Ücretli öğretmen maaşları hangi tarihte hesaplara yatırılıyor?

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Ücretli öğretmenlerin maaşları ders saati üzerinden hesaplanmaktadır. Örnek maaş hesaplamaları şu şekildedir:

Haftada 20 saat derse giren bir ücretli öğretmen: 13.250 TL

Haftada 24 saat derse giren bir ücretli öğretmen: 15.750 TL

Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmen: 19.250 TL

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