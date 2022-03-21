Üç Kuruş canlı izle! Show Tv Üç Kuruş yeni bölüm canlı izle! Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak?

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ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Üç Kuruş dizisi her Pazartesi saat 20:00'da Show Tv ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NEDİR?

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

Dikkat çekeceği konularla Show TV ekranlarında fark yaratmaya hazırlanan 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer,Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kartal'ın Ruşen'e, İrfan'ın yıllar önce çaldığı cüzdanını teslim ettiği sahnede Ruşen, sevdiği kadının fotoğrafını yeniden bulduğu için büyük bir sevinç yaşıyor. Sevda üzerine konuşan Ruşen, Kartal'a gururunu bir kenara bırakıp Bahar'la konuşması gerektiğini söylerken Kartal'ın ne yapacağı merak konusu oluyor. "Kartal ve Bahar bir araya gelebilecek mi?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM İZLE!

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 18. Bölümünde; Kartal, mahalleye döndüğünde her şeyin değişmiş olduğunu görür ve sarsılır. Çıngıraklı artık Şahin'in kontrolündedir. Mahallede istenmediğini gören Kartal, her şeyi geride bırakıp uzaklaşacakken, onu sarsıp kendine getiren Leyla olur. Bahar'dan bir çocuğu olduğunu öğrenen Kartal, ne pahasına olursa olsun önce kendi evladına kavuşup ardından da ailesini yeniden bir araya getirmek için harekete geçer. Bu uğurda ilk olarak Efe'nin karşısına çıkar ama Efe'yi hiç beklemediği bir halde bulur. Kartal, Efe'yi kendine getirmek için büyük bir plan yapar ve Kartal'ın yaptığı bu planda yolu bir kez daha İrfan'la kesişir.

ÜÇ KURUŞ OYUNCU KADROSU

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu)

Efe (Ekin Koç)

İrfan (Diren Polatoğulları)

Bahar (Nesrin Cavadzade)

Leyla (Aslıhan Malbora)

Neriman (Nursel Köse)

Oktay (Civan Canova)

Halit (Ercan Kesal)

Bülent Komiser (Burak Altay)

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

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