Ekranların beğenilen dizisi Üç Kız Kardeş bugün 40. bölümü ile yayınlanacak. Yeni bölümün ardından dizinin 41. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 41. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? Üç Kız Kardeş son bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Üç Kız Kardeş 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş 41. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?

ÜÇ KIZ KARDEŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Üç Kız Kardeş her hafta Salı günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 41. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugünkü 40. bölümünün ardından 41. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Yeni fragman henüz çıkmadı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 40. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kız Kardeş 40. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Somer, Türkan'ın kalbini tekrar kazanabilmek için elinden geleni yapıyor!

Türkan'ın ayrı eve çıkması Somer'i derinden etkiler. Her fırsatta Türkan'ı kararından vazgeçirmeye çalışan Somer'in yüreği acımaktadır. Doğacak olan bebeğin hatırına Türkan bir nebze yumuşasa da, Somer'e olan kırgınlığı devam etmektedir. Bu arada Derya'nın okuluna gidecek olması aileyi mutlu etmektedir. Rüçhan ise, Sevilay'ın karşısına dikilir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 28 Şubat Salı akşamı yayınlanan 39. bölümde Somer, Türkan'a olan aşkını bir kenara bırakıp Türkan'dan ayrılmaya karar veriyor! 28 Şubat Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 39. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de!

Somer'i terk eden Türkan, kendi imkanlarıyla tuttuğu evde ilk gecesini geçirmeye çalışır. Türkan'ın en büyük umudu karnındaki bebeği olur. Türkan, bundan sonraki hayatını nasıl planlayacak? Türkan'ın nerede olduğunu öğrenmek için harekete geçen Somer, sonunda Türkan'ı bulur. Somer, Türkan'ın yaşadığı evi görünce şoke olur.

Derya'nın Mustafa'nın yanına sığınması, iki aileyi ciddi bir şekilde karşı karşıya getirir. Derya'nın ailesi tarafından merak edileceğini düşünen Sevilay, durumu Nesrin'e anlatır. Nesrin'in Sevilay'a olan tahammülü git gide azalırken, Sevilay da tüm yaşadıklarından sonra tavrını sertleştirir. Sadık, Derya'nın evi terk etmesinin ardından İzmir'e gider. Derya'nın okuluna gelen yaralı baba Mustafa'yı Derya'nın yanında görür. Sadık, sinirlerine hakim olamaz ve Mustafa'ya saldırır. Sadık, Derya'nın avuçlarından kayıp gitmesine izin verecek mi?

Nesrin ve Sadık, Türkan'ı ikna etmek için kaldığı eve gider. Türkan annesi ve babasını karşısında görünce şaşırır. Türkan destek göreceğini beklerken Nesrin ve Sadık'ın tepkisi Türkan'ı çileden çıkarır. Türkan, tüm kırgınlıklarını haykırır. Somer'in basın mensupları karşısında yaptığı açıklama Türkan ve Somer'in barışma ihtimallerini yok ediyor. Mine'nin kurduğu plan işe yararken, Türkan, gazetede gördüğü haberle adeta kahroluyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven -

Veda Yurtsever - Rüçhan

Benian Dönmez -

Nazlı Senem Ünal -

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay -