Sosyal medyada çeşitli akımlar zaman zaman gündem oluyor. Twitter'da son olarak başlatılan 'tek kelimelik tweet' akımı ise hayli ilgi gördü. Akıma kısa süre içerisinde siyasiler de destek oldu. Twitter tek kelime akımı nedir? Neden tek kelime Tweet atılıyor?

Twitter'da başlatılan 'tek kelimelik tweet' akımı bir anda gündem oldu. Yüz binlerce sosyal medya kullanıcısı, tek kelimelik paylaşımda bulundu. Siyasiler de çok geçmeden akıma destek oldu.Peki, Twitter tek kelime akımı nedir? Neden tek kelime Tweet atılıyor?

TWİTTER TEK KELİME AKIMI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden 'Türkiye' paylaşımı yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İcraat' derken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise 'Türk Milleti' dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Zam' kelimesiyle akıma katıldı. Akşener de, "Hürriyet" dedi.