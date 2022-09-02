Üye Girişi
Haberi Paylaş

Twitter tek kelime akımı nedir? Neden tek kelime Tweet atılıyor?

Gündem Haberleri

Sosyal medyada çeşitli akımlar zaman zaman gündem oluyor. Twitter'da son olarak başlatılan 'tek kelimelik tweet' akımı ise hayli ilgi gördü. Akıma kısa süre içerisinde siyasiler de destek oldu. Twitter tek kelime akımı nedir? Neden tek kelime Tweet atılıyor?

Twitter'da başlatılan 'tek kelimelik tweet' akımı bir anda gündem oldu. Yüz binlerce sosyal medya kullanıcısı, tek kelimelik paylaşımda bulundu. Siyasiler de çok geçmeden akıma destek oldu.Peki, Twitter tek kelime akımı nedir? Neden tek kelime Tweet atılıyor?

TWİTTER TEK KELİME AKIMI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden 'Türkiye' paylaşımı yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İcraat' derken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise 'Türk Milleti' dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Zam' kelimesiyle akıma katıldı. Akşener de, "Hürriyet" dedi.

Twitter tek kelime akımı nedir? Neden tek kelime Tweet atılıyor?

Twitter tek kelime akımı nedir? Neden tek kelime Tweet atılıyor?

Ekrem İmamoğlu'ndan tek kelimelik paylaşım! 'İcraat' tweetine beğeni yağıyorEkrem İmamoğlu'ndan tek kelimelik paylaşım! "İcraat" tweetine beğeni yağıyor Nilüfer Müzik Festivali'nde kamp serbest, alkol ve sigara satışı yasakNilüfer Müzik Festivali'nde kamp serbest, alkol ve sigara satışı yasak Tribünde cinsel ilişkiye giren çift apar topar stattan atıldıTribünde cinsel ilişkiye giren çift apar topar stattan atıldı
Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Twitter Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title