Üye Girişi
Haberler

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) başkanı açıklandı mı?

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) başkanı açıklandı mı?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) yeni başkanı belirlendi. Federasyonun başkanlık koltuğuna kimin oturacağı merak konusu olmuştu. Yeni başkanın kim olduğu konusundaki merak sona erdi ve yeni başkanın kim olduğu açıklandı. Peki, Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı kim oldu? TVF başkanı açıklandı mı?

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da büyük bir heyecana sahne oldu. Gerçekleştirilen seçimde, mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ ile rakibi Gökhan Dinçer arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Delegelerin oyları sonucunda, Mehmet Akif Üstündağ, Gökhan Dinçer'i geride bırakarak üçüncü kez Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı olarak seçildi. Peki, Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı kim oldu? TVF başkanı açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANI AÇIKLANDI MI?

Mehmet Akif Üstündağ 121 oyla yeniden Türkiye Voleybol Federasyonu başkanlığına seçildi. Başkanlık için yarışan Gökhan Dinçer ise 95 oy aldı. Üstündağ, 2016 ve 2021'in ardından 2024'te de Mehmet Akif Üstündağ başkan seçildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı kim oldu? TVF başkanı açıklandı mı?

İlgili Haberler
Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı kim oldu? Mehmet Akif Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve nereli?Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı kim oldu? Mehmet Akif Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Türkiye Voleybol Federasyonu Haberler.com Özel Soğuk Haber Voleybol Türkiye Spor

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle çalışan 19 hastane için harekete geçti

 Sağlık Bakanı Memişoğlu: Yenidoğan çetesi soruşturması Mayıs 2023'te ihbarımızla başladı, hastanelerin birimlerine kapatma cezası uygulandı

'Yenidoğan Çetesi'ne göz mü yumdu? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama var

 Yenidoğan bebekleri öldüren çetenin kan donduran diyalogları: Gelmezseniz fişini çekeceğim

Bebekleri öldüren çetenin yeni diyalogları ortaya çıktı
Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FAHRETTİN KOCA NEDEN İSTİFA ETTİ? Fahrettin Koca istifa mı etti, görevden ayrıldı mı? Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) başkanı açıklandı mı? Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı kim oldu? Mehmet Akif Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Stranger Things 5. sezon ne zaman? Stranger Things yeni sezon ne zaman çıkacak, konusu ne? Beşiktaş'ın maçı ne zaman? (Süper Lig 9. hafta) 19 nerenin plakası? 19 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 18 nerenin plakası? 18 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İstanbul'da nöbetçi eczane nerede? 19-20 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (18 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL? Bahar Kanık kimdir? Yenidoğan Çetesi hemşire Bahar Kanık tutuklandı mı? Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 18 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.