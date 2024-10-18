Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) başkanı açıklandı mı?
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) yeni başkanı belirlendi. Federasyonun başkanlık koltuğuna kimin oturacağı merak konusu olmuştu. Yeni başkanın kim olduğu konusundaki merak sona erdi ve yeni başkanın kim olduğu açıklandı. Peki, Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı kim oldu? TVF başkanı açıklandı mı?
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da büyük bir heyecana sahne oldu. Gerçekleştirilen seçimde, mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ ile rakibi Gökhan Dinçer arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Delegelerin oyları sonucunda, Mehmet Akif Üstündağ, Gökhan Dinçer'i geride bırakarak üçüncü kez Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı olarak seçildi. Peki, Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı kim oldu? TVF başkanı açıklandı mı? Detaylar haberimizde...
TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANI AÇIKLANDI MI?
Mehmet Akif Üstündağ 121 oyla yeniden Türkiye Voleybol Federasyonu başkanlığına seçildi. Başkanlık için yarışan Gökhan Dinçer ise 95 oy aldı. Üstündağ, 2016 ve 2021'in ardından 2024'te de Mehmet Akif Üstündağ başkan seçildi.
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