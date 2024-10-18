Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı kim oldu? Mehmet Akif Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Mehmet Akif Üstündağ kimdir? Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimde Gökhan Dinçer'i geride bırakan mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ, 3. kez başkan seçildi. Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı kim oldu? Detaylar haberimizdedir...

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANI KİM OLDU?

Türkiye Voleybol Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu Ankara'da gerçekleşti. Gerçekleştirilen seçimin ardından mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ, yeniden başkan seçildi.

Mehmet Akif Üstündağ

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Mehmet Akif Üstündağ 4 Şubat 1963 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Voleybol kariyeriyle dikkat çeken Üstündağ, Galatasaray, Petrol Ofisi, Köy Hizmetleri, Muhafızgücü gibi takımlarda oynadı. Antrenörlük kariyerine başlayan Üstündağ bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu'nda da yönetici olarak görev yaptı. Üstündağ, 2016 yılında Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan adayı oldu ve 16. başkan olarak seçildi. Yaklaşık 8 yıldır bu görevi yürüten Mehmet Akif Üstündağ, 2024 yılında yapılan seçimde tekrar aday oldu ve yeniden seçildi.