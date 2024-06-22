TÜRKİYE - PORTEKİZ maçı ne zaman? Türkiye- Portekiz maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 628'inci müsabakaya çıkacak. TÜRKİYE - PORTEKİZ maçı ne zaman? Türkiye- Portekiz maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE- PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?

22 Haziran Cumartesi günü TSİ 19.00'da BVB Stadyumu'nda Portekiz ile mücadele edecek.

EURO 2024 TÜRKİYE- PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye- Polonya maçı TRT1 ekranlarında canlı yayınlanacak.