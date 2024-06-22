TÜRKİYE - PORTEKİZ maçı ne zaman? Türkiye- Portekiz maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye ve Portekiz arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Maçın detaylarına dair bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 628'inci müsabakaya çıkacak. TÜRKİYE - PORTEKİZ maçı ne zaman? Türkiye- Portekiz maçı saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE- PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?
22 Haziran Cumartesi günü TSİ 19.00'da BVB Stadyumu'nda Portekiz ile mücadele edecek.