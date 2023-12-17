Türkiye A Milli Futbol Takımı, uluslararası alanda sergilediği güçlü performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Son oynanan maçlarda gösterdikleri başarılarla futbolseverleri heyecanlandıran milli takım, gelecek turnuvalara umutla bakıyor. Peki, Türkiye maçı ne zaman? Türkiye UEFA Euro Lig (Uluslar Ligi) rakibi kim, kiminle eşleşti, ne zaman? İşte detaylar…

TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Türkiye UEFA Euro Lig (Uluslar Ligi) rakibi kim, kiminle eşleşti, ne zaman?

Türkiye'nin genç ve yetenekli oyunculardan oluşan kadrosu, teknik direktörün liderliğinde uyumlu bir oyun sergiliyor. Milli takım, özellikle savunma ve hücum hattındaki dinamizmiyle rakiplerine zor anlar yaşatıyor. Peki, Türkiye maçı ne zaman? Türkiye UEFA Euro Lig (Uluslar Ligi) rakibi kim, kiminle eşleşti, ne zaman? İşte detaylar…

TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Uluslar Ligi'nde Türkiye C Ligi 1. Grup'ta mücadele etti ve grubunu 13 puanla lider tamamladı. Türkiye'nin önündeki maçlar ise şu şekilde;