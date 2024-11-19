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Türkiye Karadağ'ı yenerse ne oluyor? Türkiye grupta 1. olunca ne olacak?

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Uluslar Ligi'nde son maçlar öncesinde A Milli Futbol Takımı 11 puanla lider durumda bulunuyor. Peki, Türkiye Karadağ'ı yenerse ne oluyor? Türkiye grupta 1. olunca ne olacak?

9 puanla ikinci sırada yer alan Galler'in de A Grubu'na yükselme şansı sürüyor. Peki, Türkiye Karadağ'ı yenerse ne oluyor? Türkiye grupta 1. olunca ne olacak?

TÜRKİYE KARADAĞ'I YENERSE NE OLUYOR?

9 puanla ikinci sırada yer alan Galler'in de A Grubu'na yükselme şansı sürüyor.Grupta İzlanda 7 puanla 3'üncü, puanı bulunmayan ve C Ligi'ne düşmesi kesinleşen Karadağ ise son sırada yer alıyor.

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ karşısında kazanırsa Galler-İzlanda karşılaşmasının sonucuna bakılmaksızın 14 puanla lider olarak adını A Grubu'na yazdıracak.

Milli takımın, Karadağ ile berabere kalması ya da mağlup olması halinde ise liderlik için Galler-İzlanda maçının sonucu önem kazanacak.

Galler ile iki maçta da berabere kalan ay-yıldızlı ekibin genel averajı, Galler'den 3 gol fazla durumda.

CENTİLMENLİK PUANI

Milli takımın, Karadağ ile golsüz berabere kalması halinde Galler de İzlanda'yı 3-0 yenerse averaj, ikili averaj, atılan ve yenilen goller eşitlenecek.

Bu durumda ise iki takımın centilmenlik puanı (görülen kartlar) lideri belirleyecek.

Türkiye, gruptaki ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. İzmir'de ikinci maçta İzlanda'yı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü karşılaşmada Samsun'da Karadağ'ı 1-0, dördüncüde ise deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendi. Türkiye, beşinci maçında ise Kayseri'de Galler karşısında sahadan golsüz berabere ayrıldı.

Karadağ ise sırasıyla, İzlanda'ya 2-0, Galler'e 2-1, Türkiye'ye 1-0, Galler'e 1-0 ve İzlanda'ya 2-0 mağlup oldu.

Gruptaki Galler-İzlanda maçı da bu akşam TSİ 22.45'te başlayacak.

Türkiye Karadağ'ı yenerse ne oluyor? Türkiye grupta 1. olunca ne olacak?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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