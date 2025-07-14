2025 VNL Finalleri bu yıl Polonya'da düzenleniyor. Lodz şehrindeki Atlas Arena'da oynanacak karşılaşmalar, hem mücadele düzeyi hem de olimpiyatlar öncesi prestij açısından büyük önem taşıyor. Filenin Sultanları'nın Japonya ile yapacağı kritik çeyrek final mücadelesi büyük heyecan yaratıyor. Peki, Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman? VNL Milletler Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

TÜRKİYE JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

VNL 2025 Finalleri, 23–27 Temmuz 2025 tarihleri arasında Polonya'nın Lodz şehrinde gerçekleştirilecek. Bu yıl çeyrek finale kalan 8 takım kıyasıya mücadele verecek. Türkiye ile Japonya arasındaki kritik karşılaşma ise 24 Temmuz 2025 Çarşamba günü oynanacak.

VNL ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Türkiye – Japonya (24 Temmuz)

Brezilya – Almanya

İtalya – ABD

Polonya – Çin

FİLENİN SULTANLARI JAPONYA'YI YENERSE NE OLACAK?

Millilerimiz, rakibini elemesi halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.