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Türkiye İzlanda maçı nerede, hangi statta, hangi şehirde oynanacak?

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda ile İzmir'de yapacağı karşılaşma öncesinde, son antrenmanını Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Peki, Türkiye İzlanda maçı nerede, hangi statta, hangi şehirde oynanacak?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda ile İzmir'de yapacağı karşılaşma öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Vincenzo Montella nezaretinde yapılan antrenmanda taktik çalışmaları yapıldı. Türkiye İzlanda maçı nerede, hangi statta, hangi şehirde oynanacak?

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI HANGİ ŞEHİRDE OYNANACAK?

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda ile İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı müsabaka öncesi son antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Vincenzo Montella nezaretindeki idmanda ısınma, pas ve rondo çalışmalarının ardından İzlanda müsabakasının taktiği üzerinde duruldu. Ümit Milli Takımdan A Milli Takım kampına gelen Mustafa Hekimoğlu da antrenmanda yer aldı. Arda Güler ise idmanda takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Türkiye-İzlanda Maçı, 09 Eylül Pazartesi günü oynanacak. Maç. saat 21:45'te başlayacak.

Türkiye ve İzlanda, karşı karşıya geleceği UEFA Uluslar Ligi maçı, İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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