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Türkiye İzlanda maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçı ne maçı?

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Türkiye İzlanda maçı ne zaman? Türkiye İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye İzlanda arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Türkiye İzlanda arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile İzlanda arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, TV8, Exxen kanalından canlı maç izlenebilecek.

TÜRKİYE İZLANDAMAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-İzlanda Maçı, 09 Eylül Pazartesi günü oynanacak. Türkiye-İzlanda maçı, saat 21:45'te başlayacak.

TÜRKİYE İZLANDANEREDE OYNANACAK?

Türkiye ve İzlanda, karşı karşıya geleceği UEFA Uluslar Ligi maçı, İzmir'da, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

İzlanda Türkiye Türkiye Futbol Gündem Spor Haberler

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