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Türkiye İzlanda maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Türkiye İzlanda golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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TÜRKİYE İZLANDA MAÇI KAÇ KAÇ?

Türkiye İzlanda maçı 3-1'lik Türkiye üstünlüğüyle sona erdi. Türkiye bu sonuçla puanını 4'e yükseltti.

Türkiye İzlanda maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Türkiye İzlanda golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI CANLI YAYIN

Türkiye İzlanda maçını TRT 1'den ve EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye İzlanda maçı saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye İzlanda maçı bu akşam saat 21.45'te oynanacak.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İzlanda maçı TRT 1'den ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye İzlanda maçı İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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