Türkiye İtalya maçı kaç kaç bitti? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk kez mücadele ettiği yarı finalde organizasyonun güçlü takımlarından İtalya ile kozlarını paylaştı. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı kaç kaç bitti? Türkiye İtalya set sayıları kaç kaç, maç sonucu nedir? Detaylar!

TÜRKİYE İTALYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı final maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları, Brezilya ile 10 Ağustos Cumartesi günü saat 18.15'te bronz madalya maçına çıkacak. Adını finale yazdıran İtalya ise ABD ile altın madalya için kozlarını paylaşacak.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇ SONUCU

Paris'teki South Paris Arena'da oynanan karşılaşmayı İtalya, gruplarda olduğu gibi yine 3-0 kazandı ve adını finale yazdırdı. Olimpiyatlarda ilk kez yarı finale kalma başarısı gösteren Filenin Sultanları ise finalin kapısından döndü.

Set sonuçları şu şekilde;

1. Set: Türkiye 22-25 İtalya

2. Set: Türkiye 19-25 İtalya

3. Set: Türkiye 22-25 İtalya

YİNE İTALYA YİNE YARI FİNAL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında da İtalya ile karşılaşmıştı. Rakibini zorlu mücadelede 3-2 yenen ay-yıldızlılar, yenilgisiz yükseldiği finalde de Sırbistan'ı geçerek Avrupa şampiyonu olmuştu. Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki yarı finalde ise rakibine 3-0 kaybetti.

BRONZ MADALYA İÇİN RAKİP BREZİLYA

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın diğer yarı finalde ABD'ye yenilen Brezilya ile 10 Ağustos Cumartesi günü saat 18.15'te 3.'lük maçına çıkacak. Ay-yıldızlıları yenen İtalya ise finalde altın madalya için ABD ile 11 Ağustos Pazar günü saat 14.00'te karşı karşıya gelecek.