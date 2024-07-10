Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman?
Türkiye voleybol maçı tarihleri sporseverler tarafından merak ediliyor. Filenin Sultanları da grup aşamasında üç önemli maça çıkacak. C Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Millilerin ilk rakibi ise Hollanda olacak. Peki Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman?
Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları'nı kazanarak moral bulmayı hedefliyor. C Grubu'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı grup aşamasında üç karşılaşma oynayacak. Ay-yıldızlıların ilk rakibi Hollanda olurken sırasıyla Dominik Cumhuriyeti ve İtalya karşısında galibiyet arayacak. Filenin Sultanları'nın Paris Yaz Olimpiyatları'nda mücadele edecek 12+1 kişilik kadrosu belli oldu. Peki Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman?
TÜRKİYE-HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak. Türkiye-Hollanda maçı 29 Temmuz'da oynanacak.
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI OLİMPİYAT MAÇ PROGRAMI
29 Temmuz
10.00: Türkiye-Hollanda
1 Ağustos
10.00: Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos
10.00: Türkiye-İtalya
FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Libero: Gizem Örge
+1 oyuncu: Beyza Arıcı