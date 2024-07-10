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Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman?

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Türkiye voleybol maçı tarihleri sporseverler tarafından merak ediliyor. Filenin Sultanları da grup aşamasında üç önemli maça çıkacak. C Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Millilerin ilk rakibi ise Hollanda olacak. Peki Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman?

Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları'nı kazanarak moral bulmayı hedefliyor. C Grubu'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı grup aşamasında üç karşılaşma oynayacak. Ay-yıldızlıların ilk rakibi Hollanda olurken sırasıyla Dominik Cumhuriyeti ve İtalya karşısında galibiyet arayacak. Filenin Sultanları'nın Paris Yaz Olimpiyatları'nda mücadele edecek 12+1 kişilik kadrosu belli oldu. Peki Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman?

TÜRKİYE-HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak. Türkiye-Hollanda maçı 29 Temmuz'da oynanacak.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI OLİMPİYAT MAÇ PROGRAMI

29 Temmuz

10.00: Türkiye-Hollanda

1 Ağustos

10.00: Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos

10.00: Türkiye-İtalya

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı

Osman Demir
Osman Demir
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