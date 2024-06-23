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Türkiye gruptan nasıl çıkar? EURO 2024 F grubundan Türkiye çıkabilir mi?

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EURO 2024 futbol turnuvasında F grubunda yer alan Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimalleri ve stratejileri merak konusu. Türkiye'nin gruptan çıkabilmesi için hangi maçları kazanması gerektiği ve diğer takımların sonuçlarına bağlı olarak nasıl bir yol izlemesi gerektiği tartışılıyor.

EURO 2024'e galibiyetle başlayan A Milli Takımımız, F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olunca gözler gruptaki son maça çevrildi. Türkiye gruptan nasıl çıkar? EURO 2024 F grubundan Türkiye çıkabilir mi?

EURO 2024 F GRUBU PUAN DURUMU NASIL?

İkinci maçlar sonucunda F Grubu'nda puan durumu şöyle;

1- Portekiz : 6 puan

2- Türkiye: 3 puan

3- Çekya: 1 puan

4- Gürcistan: 1 puan

Türkiye gruptan nasıl çıkar? EURO 2024 F grubundan Türkiye çıkabilir mi?

TÜRKİYE NASIL GRUPTAN ÇIKAR?

İkinci maçlar sonucunda Portekiz, F Grubu'nu lider tammalamayı garantiledi. Portekiz'e yenilen A Milli Takımımız'da gözler Çekya maçına çevrildi. Turnuvadaki kaderimizi Çekya maçından çıkacak sonuç belirleyecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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