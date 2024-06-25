Türkiye grupta 3. olursa, gruptan çıkma ihtimali var mı, gruptan nasıl çıkar?

Türkiye, Çekya ile yarın 12. kez karşılaşacak. A Milli Futbol Takımı, Çekya ile yaptığı 11 maçta 5 galibiyet ve 5 yenilgi yaşadı. Peki, Türkiye grupta 3. olursa, gruptan çıkma ihtimali var mı, gruptan nasıl çıkar?

TÜRKİYE- ÇEKYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ve Çekya arasındaki EURO 2024 maçı, 26 Haziran 2024 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde bulunan Volksparkstadion Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE- ÇEKYA SAAT KAÇTA?

Maç TSİ 22:00'de başlayacak ve TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

TÜRKİYE GRUPTA 3. OLURSA, GRUPTAN ÇIKMA İHTİMALİ VAR MI?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olarak 3 puanda kalan A Milli Takım'a gruptan 2. çıkmak için Çekya ile oynayacağı son maçta 1 puan yeterli olacak.

F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi.

Grupta, Türkiye 3, Çekya ve Gürcistan ise 1'er puana sahip. Grupta son maçlarda Türkiye-Çekya ve Portekiz-Gürcistan karşılaşmaları oynanacak.

A Milli Takım, Çekya'dan 1 puan alması halinde, ikili averajda Gürcistan'a üstünlük sağladığı için diğer maçın sonucuna bakmaksızın grubu 2. sırada tamamlayacak ve Avusturya ile karşılaşacak.

Milli takım grubu 2. sırada tamamlarsa son 16 turu karşılaşmasını D Grubunun lider bitirecek ekiple 2 Temmuz'da Leipzig'de oynayacak.

Milli Takım Çekya'ya kaybedip, Gürcistan da Portekiz karşısında galip gelemezse en iyi 3. olması için diğer gruplardaki tabloya bakılacak.

Türkiye 3 puan ve averajıyla 6 gruptaki en iyi dört 3'üncüler arasına girmesi halinde ise B Grubu'nun ya da C Grubu'nun lideri ile eşleşecek.

Son durum Çarşamba gecesi Çekya maçı sonrası netleşecek.