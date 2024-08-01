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TÜRKİYE- DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI CANLI İZLE || Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

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TÜRKİYE- DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI CANLI İZLE Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye ve Dominik Cumhuriyeti arasında gerçekleşecek olan voleybol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Voleybol severler, bu heyecan dolu maçı canlı izlemek için detayları araştırıyorlar.

Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçına 29 Temmuz'da çıktı. Hollanda ile oynayan Milli takım, 3-2 maçı kazandı. Bir sonraki grup maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Peki, Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman? Filenin Sultanlarının 2. grup maçı ne zaman?

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı

TÜRKİYE- DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI CANLI İZLE || Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI OLİMPİYAT MAÇ PROGRAMI

1 Ağustos

10.00: Türkiye- Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos

10.00: Türkiye-İtalya

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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