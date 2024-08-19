İşveçli otomobil şirketi Volvo, Türkiye'de sedan model satışı neden durdurduğunu merak ediliyor. Türkiye'de Volvo sedan model satılmayacak mı? Volvo sedan model neden satılmayacak? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE'DE VOLVO SEDAN MODEL SATILMAYACAK MI?

Çin'den getirilen elektrikli otomobiller için yüzde 40 ek vergi getirilmişti. Vergi kapsamı daha sonra içten yanmalı motorlar dahil tüm yakıt türlerini kapsayacak biçimde genişletilmişti. Temmuzda yürürlüğe giren düzenlemeyle Çin'den ithal edilen her bir araçtan yüzde 10 gümrük vergisi ve yüzde 40 ek vergi olmak üzere toplamda yüzde 50 vergi alınıyor.

Volvo Car Türkiye'nin 2023 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak 11 bin 646 adetlik satış rakamına ulaştığını vurgulayan Alican Emiroğlu, "Son 6 yıldır Türkiye'ye yurtdışından bakma fırsatım oldu ve Türkiye'nin bu süre içerisinde elde ettiği başarıyı yurt dışından izlemek çok gurur vericiydi. Bu başarıya imza atan takım arkadaşlarımı yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi.