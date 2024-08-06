Türkiye-Çin maç ilk set kaç kaç bitti? Çin-Türkiye çeyrek final voleybol maçı bitti mi? Türkiye-Çin voleybol maçı son durum!
Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar Çeyrek Final'de Türkiye-Çin kadın voleybol maçı ilk set sonucu ne oldu? Türkiye-Çin maçı bitti mi? Çin-Türkiye voleybol maç ilk set kim kazandı ve Türkiye-Çin maçı son durum okurlar tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye-Çin maçı ilk seti kim kazandı? Türkiye-Çin voleybol maç sonucu ne?
Türkiye-Çin maçı ilk seti kim kazandı ve Çin- Türkiye kadın voleybol maçını kim kazandı soruları gündeme geliyor. Türkiye-Çin voleybol ilk set maç sonucu nedir ve Türkiye-Çin maçı kaç kaç bittiği merak ediliyor. Türkiye-Çin maçı bitti mi? Türkiye-Çin kadın voleybol maçı ilk set kaç kaç bitti? Detaylar haberimizdedir…
TÜRKİYE-ÇİN MAÇI İLK SET KİM KAZANDI?
Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar Çeyrek Final maçında Filenin Sultanları, Çin ile mücadele ediyor. Maçta ilk set 2 sayı farkla 25 Çin, 23 Türkiye olarak bitirdiler.
TÜRKİYE-ÇİN KADIN VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?
Türkiye-Çin voleybol maçı saat 10:00'da başladı. Maç hala devam ediyor…