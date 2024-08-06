Türkiye-Çin maç ilk set kaç kaç bitti? Çin-Türkiye çeyrek final voleybol maçı bitti mi? Türkiye-Çin voleybol maçı son durum!

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TÜRKİYE-ÇİN MAÇI İLK SET KİM KAZANDI?

Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar Çeyrek Final maçında Filenin Sultanları, Çin ile mücadele ediyor. Maçta ilk set 2 sayı farkla 25 Çin, 23 Türkiye olarak bitirdiler.

TÜRKİYE-ÇİN KADIN VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Türkiye-Çin voleybol maçı saat 10:00'da başladı. Maç hala devam ediyor…