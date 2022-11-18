Türkiye ile İskoçya hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Milli Takımımızın maçına gitmek isteyen futbolseverler ise Türkiye- İskoçya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusunu araştırıyor. 16 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçın bilet satışı bekleniyor. Peki, Türkiye- Çekya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Türkiye- Çekya hazırlık maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Türkiye- Çekya hazırlık maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği hazırlık karşılaşmasının biletlerinin ne zaman çıkacağı bekleniyor. Türkiye- Çekya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Türkiye- Çekya hazırlık maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Türkiye maçı bileti! İşte merak edilenler...

TÜRKİYE- ÇEKYA MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Türkiye- Çekya hazırlık maçı biletleri satışa çıktı fakat kısa sürede tükendi.

Bilet fiyatları ise şöyleydi;

1. Katgeori 50 TL,

2. Kategori 30 TL

TÜRKİYE- ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?