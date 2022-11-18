Türkiye- Çekya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Türkiye- Çekya hazırlık maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
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Türkiye ile İskoçya hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Milli Takımımızın maçına gitmek isteyen futbolseverler ise Türkiye- İskoçya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusunu araştırıyor. 16 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçın bilet satışı bekleniyor. Peki, Türkiye- Çekya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Türkiye- Çekya hazırlık maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
Türkiye- Çekya hazırlık maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği hazırlık karşılaşmasının biletlerinin ne zaman çıkacağı bekleniyor. Türkiye- Çekya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Türkiye- Çekya hazırlık maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Türkiye maçı bileti! İşte merak edilenler...
Türkiye- Çekya hazırlık maçı biletleri satışa çıktı fakat kısa sürede tükendi.
Bilet fiyatları ise şöyleydi;
1. Katgeori 50 TL,
2. Kategori 30 TL
Türkiye- Çekya hazırlık maçı 19 Kasım günü saat 20:00'da Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak. Gaziantep'teki Kalyon Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı TRT Spor naklen yayınlayacak. Müsabakayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum yönetecek. Collum'un yardımcı hakemliklerini aynı ülkeden David McGeachie ve Francis Connor yapacak. Maçın 4. hakemliğini Halil Umut Meler üstlenecek.
Türkiye- Çekya karşılaşması TRT Spordan naklen yayınlanacak. A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile karşılaşacağı özel maça ev sahipliği yapacak Gaziantep'te, 21 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanacak. Gaziantep, son olarak 25 Nisan 2001'de Millileri ağırlamış, Kamil Ocak Stadı'nda oynanan özel maçta Arnavutluk, Türkiye'yi 2-0 yenmişti.