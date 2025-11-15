Türkiye - Bulgaristan maçında ilk 11'de kimler oynayacak? Türkiye - Bulgaristan maçı ilk 11 belli oldu mu?

Milli heyecan dorukta! Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan karşısına çıkarken, taraftarların gözü kulağı A Milli Takım'ın sahaya süreceği ilk 11'de. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçının ilk 11'i açıklandı mı ve hangi oyuncular sahada olacak? İşte maç öncesi kritik bilgiler haberin devamında yer alıyor.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI MUHTEMEL İLK 11'DE KİMLER VAR?

Türkiye : Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Barış, Kenan, Arda, Kerem

Bulgaris tan: Mitov, Popov, Dimitrov, Bozhinov, Petrov, Petkov, Shopov, Gruev, Krastev, Minchev, Despodov

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Maç, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Bulgaristan karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, TV8 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Bu karşılaşma, A Milli Takım için büyük önem taşıyor çünkü ay-yıldızlılar bu maçtan alacağı en az 1 puanla Dünya Kupası play-off turunu garantileyebilecek. Grupta 4'te 4 yapan İspanya lider, Türkiye ise 9 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Bulgaristan ise grupta puansız son sırada yer alıyor. Daha önce Sofya'da oynanan maçta Türkiye, Bulgaristan'ı 6-1 yenmişti, bu nedenle rövanş karşılaşması hem prestij hem de puan açısından kritik.