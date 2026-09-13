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Türkiye, brüt emekli aylığı ikame oranında 38 ülke arasında 11. sırada

Türkiye, brüt emekli aylığı ikame oranında 38 ülke arasında 11. sırada
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Visual Capitalist, OECD verilerini kullanarak 38 ülkenin brüt emekli aylığı ikame oranlarını sıraladı. Türkiye yüzde 69,1 oranıyla 11. sırada yer aldı.

Visual Capitalist, OECD verilerini kullanarak 38 ülkenin brüt emekli aylığı ikame oranlarını sıraladı.

Türkiye, yüzde 69,1 oranıyla listede 11. sırada yer aldı.

Böylece Türkiye'de ortalama gelir elde eden bir çalışanın emeklilikte alacağı brüt emekli geliri, çalışma dönemindeki kazancının yaklaşık yüzde 69'unu karşılıyor.

OECD ülkelerinin ortalaması yüzde 52 seviyesinde. Türkiye'nin oranı, OECD ortalamasının 17,1 puan üzerinde bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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