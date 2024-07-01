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Türkiye-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Avusturya maçı şifresiz mi?

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UEFA Euro 2024 maçı hedefine ulaşmak isteyen Türkiye-Avusturya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Türkiye-Avusturya maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Türkiye-Avusturya maçı ne zaman?

Süper Kupa maçı heyecanla beklenen müsabakada Türkiye- Avusturya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Türkiye-Avusturya maçı şifresiz mi? Türkiye-Avusturya maçı hakemi kim? Türkiye-Avusturya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Türkiye-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Avusturya maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

02-07-2024 AVUSTURYA VS TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Avusturya ile Türkiye arasındaki UEFA Euro 2024 maçı, TRT 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇI TRT 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ GÜN?

Avusturya-Türkiye Maçı, 02 Temmuz Salı günü oynanacak.

Türkiye-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Avusturya maçı şifresiz mi?

AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Avusturya-Türkiye Maçı, saat 22:00 başlayacak.

AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Avusturya ve Türkiye, karşı karşıya geleceği UEFA Euro 2024 Son 16 maçı, Leipzig'da, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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