Türk yolcuların Rusya'ya yoğun uçuş talebi sonrası THY uçak kapasitesini artırıyor

Türk yolcuların Rusya'ya yoğun uçuş talebi sonrası THY uçak kapasitesini artırıyor
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Türk yolcuların Rusya'ya yoğun uçuş talebi sonrası THY uçak kapasitesini artırıyor
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Türk yolcuların yoğun ilgi gösterdiği Rusya'nın St. Petersburg kentine yönelik uçuşlarda Türk Hava Yolları (THY), kapasite artışına gidiyor. 9 Haziran'dan itibaren bir seferini büyük gövdeli Airbus A330 ile yapacak olan THY, yolcularına daha konforlu bir uçuş deneyimi sunacak.

Rusya'nın kültür ve sanat başkentlerinden biri olan St. Petersburg, son dönemde Türk gezginlerin gözdesi haline geldi. Vizesiz giriş kolaylığı, kısa uçuş süresi ve uygun maliyetli konaklama imkânları şehrin popülaritesini artırırken, Türk Hava Yolları (THY) yoğun talep karşısında uçak kapasitesini büyütme kararı aldı.

THY, İstanbul Havalimanı'ndan her gün gerçekleştirdiği üç uçuştan birini, 9 Haziran 2025 itibarıyla 251 yolcu kapasiteli Airbus A330 tipi büyük gövdeli uçakla gerçekleştirecek. Bu değişiklikle birlikte Business Class yolcularına tam yatak konforu, ekonomi yolcularına ise daha geniş bacak mesafesi sunulacak.

THY ST. PETERSBURG İÇİN VİTES YÜKSELTİYOR

St. Petersburg'a ulaşım yalnızca THY ile sınırlı değil. İstanbul Havalimanı'ndan Rus havayolu Aeroflot her gün karşılıklı bir sefer düzenlerken, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pegasus günde iki, AJet ise bir seferle kente doğrudan uçuş sağlıyor. Böylece Türkiye'den St. Petersburg'a günde toplam yedi doğrudan uçuş gerçekleştiriliyor.

"Kuzeyin Venedik'i" olarak anılan St. Petersburg, tarihi sarayları, sanat müzeleri, opera binaları ve büyüleyici mimarisiyle sadece Rusya'nın değil, Avrupa'nın da en etkileyici şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor. Türk vatandaşları için elektronik vizeyle sadece 4 gün içinde kolayca erişilebilir hale gelen bu şehir, kültür turlarından romantik kaçamaklara kadar geniş bir yelpazede seyahatseverleri cezbediyor. 60 gün geçerli olan e-vizeyle, şehirde 16 güne kadar konaklama yapılabiliyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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