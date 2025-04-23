Türk Telekom çöktü mü sorusu, özellikle sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılırken, kullanıcılar yaşadıkları erişim sorunlarını dile getirdi. Peki Türk Telekom hattı neden çalışmıyor? Deprem sonrası yaşanan kesinti genel bir arıza mı, yoksa geçici bir yoğunluk mu?

TÜRK TELEKOM ÇÖKTÜ MÜ?

23 Nisan 2025'te İstanbul'da meydana gelen depremin ardından, özellikle depremden etkilenen bölgelerde Türk Telekom kullanıcıları bağlantı sorunları yaşamaya başladı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Depremler İstanbul'un tüm ilçeleri ve çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıyı hissedip panik yaşayan halk tedbir amaçlı sokaklara döküldü.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.