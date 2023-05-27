'Türk Mutfağı Haftası' Arjantin'de düzenlendi

BUENOS Arjantin'de "Türk Mutfağı Haftası" nedeniyle farklı medeniyetlerden izler barındıran binlerce yıllık Türk mutfağının eşsiz zenginlikleri uluslararası etkinliklerle tanıtılmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından yola çıkılarak, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında 21-27 Mayıs tarihlerinde dünyanın farklı coğrafyalarında gastrodiplomasi faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği, Buenos Aires Yunus Emre Enstitüsü ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğinde bir hafta boyunca Şef Ali Açıkgül'ün katılımıyla Arjantin'de Türk mutfağının tanıtımı yapıldı.

Türk mutfağı haftası süresince akademik ve atölye çalışmalarını içeren pek çok etkinlik aracılığıyla Buenos Aires'in farklı noktalarında, Türk mutfağının zenginliklerinin tanıtılmasının yanı sıra televizyon programlarının da desteğiyle Türk mutfağı Arjantinlilerle buluştu.

Buenos Aires Büyükelçiliğinin rezidansında gerçekleştirilen gala yemeğine Arjantin'in önde gelen şefleri, yemek eleştirmenleri, gurmeleri, seyahat yazarları ve medya mensupları katıldı.

"Geleneksel Türk tatlılarını gerçekten çok seviyorum"

Etkinliğe katılan Arjantinli ünlü şef Santiago Giorgini, "Yemekler çok hoşuma gitti, aşina olduğumuz bazı tatlılar da vardı fakat bunlar çok daha lezzetliydi. Özellikle yanık sütlaç muhteşem bir şey, kireçte tahinli kabak tatlısı da oldukça kıtır ve ağızda dağılması harika. Geleneksel Türk tatlılarını gerçekten seviyorum." ifadesini kullandı.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın gastronomi kentlerinden Hatay mutfağına ait yöresel yemeklerden oluşan lezzetleri ile yerel tatlar Şef Ali Açıkgül ve İdris Güler tarafından davetlilerin beğenisine sunuldu.

"İki yıl önce Türkiye'ye seyahat etme şansım oldu"

Davete katılan Şef Pamela Villar, "İki yıl önce Türkiye'ye seyahat etme şansım oldu. Yemekleri beni büyüledi. Beni buraya davet ettiklerinde düşünmeden geldim. Türk yemeklerini, tatlılarını ve kombinasyonlarını çok seviyorum." dedi.

Etkinliğin ardından, davete katılan şeflere "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı armağan edildi.

Faaliyetlerin ikinci etabında YEE ev sahipliğinde Arjantinli çok sayıda sanatçı, bürokrat ve televizyon programcısının katıldığı özel bir tanıtım programı ve yemek sunumu gerçekleştirildi.

Program Arjantin'in efsane banoneonist sanatçısı Rodofo Mederes ve Gitaris Juan Falu'nun konuklar için verdiği mini dinletiyle son buldu.

Türkiye'nin özel lezzetleri ülkede geniş kitlelere ulaştı

Arjantin'in önde gelen yemek kanalı El Gourmet Televizyonunda, Şef Ali Açıkgül'ün katılımıyla Türk tatlılarının tanıtıldığı özel bir programın çekiminin yapıldığı ve Türkiye'nin özel lezzetlerinin Arjantin'de geniş kitlelere ulaşma fırsatı yakaladığı bilgisi paylaşıldı.

Latin Amerika'nın en önemli gastronomi okullarından Instituto Gastronomia Agrentina'da Şefler Açıgül ve Güler, uygulamalı seminerler sayesinde Latin Amerikalı gastronomi öğrencilerine Türk mutfağını tanıttı.

50 gastronomi öğrencisinin katıldığı eğitimde, Hatay yöresine ait tepsi kebabı, yassı kadayıfın hazırlanışı davetlilere sunuldu.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında hazırlanan tatlar, okul şeflerinden tam puan aldığı ve seminerin okul kütüphanesinde, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının hediye edildiği bildirildi.

Arjantin'deki Türk mutfağı tanıtım ekinlikleri, Şef Açıkgül'ün C5N kanalı canlı yayınına katılmasıyla son buldu.