Türk Hava Yolları kabin memuru alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? THY Kabin memuru şartları!

THY, "Take-Off Kabin" projesi kapsamında 2025 yılı için yeni kabin memuru alımları yapacağını duyurdu. Online başvuru süreci devam ederken, adayların merak ettiği tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Peki, "THY kabin memuru şartları" neler? İşte başvuru tarihi, yaş aralığı, boy-kilo kriterleri ve İngilizce yeterlilik gibi merak edilen tüm bilgiler…

TÜRK HAVA YOLLARI KABİN MEMURU ALIMI NE ZAMAN?

İlgilenen adaylar başvurularını kariyer.thy.com adresinden yapabilecek. Başvuru esnasında e-Devlet üzerinden temin edilecek belgeleri sisteme eklemeleri gerekiyor.

THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Hizmet sektörü deneyimi aranan kadın ve erkek kabin memuru alımı için istenen belgeler:

• Lisans veya Ön Lisans Mezuniyetine Dair Not Dökümü Belgesi (Transkript)

• Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi ("Adli Sicil Sorgulama" ekranında kurum türü "Resmi", belgenin neden verileceği alanı ise "Diğer" seçilerek alınması gerekmektedir.)

• SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi ("SGK" başlığı altındaki "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" kısmı seçilerek barkodlu belge oluşturulmalıdır.)

• Askerlik Belgesi (Erkek adaylar için-Barkodlu belge olması gerekmektedir.)

Tecrübesiz kadın kabin memuru alımı için istenen belgeler:

• Lisans veya Ön Lisans Mezuniyetine Dair Not Dökümü Belgesi (Transkript)

• Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi ("Adli Sicil Sorgulama" ekranında kurum türü "Resmi", belgenin neden verileceği alanı ise "Diğer" seçilerek alınması gerekmektedir.)

• SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi ("SGK" başlığı altındaki "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" kısmı seçilerek barkodlu belge oluşturulmalıdır.)

THY KABİN MEMURU ALIMI ŞARTLARI

Tecrübesiz kadın adaylar için başvuru şartları şöyle:

T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

- 01.01.1988 ile 31.12.2006 tarihleri arasında doğmuş olmak,

- En az lisans derecesi mezunu olmak veya ön lisans programlarından yalnızca aşağıda yer alan bölümlerden mezun olmak,

Ön Lisans Bölümleri:

•Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

•Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Lisans Bölümleri (Tüm Bölümler)

*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi İK ve İş Birimi Teknik Değerlendirmesi aşamasından önce istenmektedir.

- İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.),

- Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

- Emeklilik hakkı elde etmemiş olmak,

- Türk Hava Yolları, iştirakleri ve daha önceki işyerlerinde fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak,

- Kabin ekibi işe alım süreçlerinde Türk Hava Yolları A.O. iştiraklerinde görev alan adayların işe alım süreçlerine kabulünde bağlı bulunduğu şirkette en az 3 (üç) yıl ve üzeri çalışıyor olmak (3 yılın altında çalışma süresi olan adaylar süreçlere dahil edilmemektedir.)

Hizmet sektörü tecrübesi aranan kadın ve erkek adaylar için şartlar şu şekilde:

- T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

- 01.01.1988 ile 31.12.2006 tarihleri arasında doğmuş olmak,

- En az ön lisans derecesi mezunu olmak,

• Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi İK ve - Birimi Teknik Değerlendirmesi aşamasından önce istenmektedir.

- Hizmet sektöründe toplamda en az 2 yıl deneyime sahip olmak,

- İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.),

- Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

- Emeklilik hakkı elde etmemiş olmak,

- Askerlikten muaf olmamak,

- Türk Hava Yolları, iştirakleri ve daha önceki işyerlerinde fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak,

- Kabin ekibi işe alım süreçlerinde Türk Hava Yolları A.O. iştiraklerinde görev alan adayların işe alım süreçlerine kabulünde bağlı bulunduğu şirkette en az 3 (üç) yıl ve üzeri çalışıyor olmak ( 3 yılın altında çalışma süresi olan adaylar süreçlere dahil edilmemektedir.)