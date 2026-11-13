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Türk dünyasının iş kadınları COP31'in Mavi Bölge’sinde buluştu

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Türk dünyasının iş kadınları COP31'in Mavi Bölge’sinde buluştu
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Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı (TÜRKADVAK), Antalya’da düzenlenen COP31'in Mavi Bölge’sinde Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki TCCI Kadın Komisyonu’nun davetlisi olarak uluslararası bir buluşmaya katıldı. Türk dünyasından iş kadınları ve temsilcilerin bir araya geldiği toplantıda iklim değişikliği, yeşil ekonomi ve kadın girişimciliği ele alındı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Antalya’da Türk dünyasının kadın girişimcileri buluştu. TÜRKADVAK temsilcileri, konferansın resmi müzakere alanı olan Mavi Bölge’de düzenlenen toplantıda yer aldı.

İKLİM VE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ MASADA

TCCI Kadın Komisyonu’nun davetiyle gerçekleştirilen buluşmada, Türk dünyasının iş kadınları ve temsilcileriyle iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma, yeşil ekonomi ve kadın girişimciliği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

“KADINLAR İKLİM ÇÖZÜMLERİNİN ÖNCÜ GÜCÜ”

Vakıftan yapılan açıklamada, kadınların yalnızca ekonomik kalkınmanın değil, iklim çözümlerinin ve sürdürülebilir bir geleceğin de öncü gücü olduğuna inandıkları belirtildi. Açıklamada, TÜRKADVAK’ın Türk kadınının gücünü, vizyonunu ve uluslararası iş birliği potansiyelini küresel platformlarda temsil etmeyi sürdüreceği ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com
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