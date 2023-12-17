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Turistik Doğu Ekspresi ne kadar? Doğu Ekspresi ücreti kaç TL, kaç para? Turistik Doğu Ekspresi ücreti 2023-2024

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Turistik Doğu Ekspresi ile seyahat etmek isteyenler internet üzerinde Turistik Doğu Ekspresi ücreti 2023-2024 araştırmaları ile birlikte güncel rakamları araştırmakta. Peki, Turistik Doğu Ekspresi ne kadar? Doğu Ekspresi ücreti kaç TL, kaç para?

Turistik Doğu Ekspresi ne kadar? Sorusu, Doğu Ekspresi 2023-2024 seferleri ile birlikte tekrar gündeme geliyor. Sarıkamış'a ulaşan tren yolcuları davullu-zurnalı ve meşaleli karşılama ile karşılandı. Ve böylece 2023-2024 dönemi ilk seferi gerçekleştirildi. Peki, Turistik Doğu Ekspresi ne kadar? Doğu Ekspresi ücreti kaç TL, kaç para?

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ NE KADAR?

Ankara'dan Kars'a yapılan Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferi tamamlandı. Yaklaşık 30 saat süren yolculuğun ardından tren Kars'a ulaştı. Bir odada en fazla 2 kişinin seyahat edebileceği Turistik Doğu Ekspresi'nde düşük dönem oda ücreti 6 bin lira, normal dönem oda ücreti 8 bin lira ve yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 lira olarak uygulanacak. Odalarda 0-6 yaş arasında en fazla 2 adet çocuk ücretsiz seyahat edebilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2023-2024 dönemi ilk seferi kapsamında, dün 17.55'te Kars'a gitmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan yola çıktı. Sarıkamış Tren Garı'na ulaşan "Turistik Doğu Ekspresi" yolcuları, davullu-zurnalı ve meşalelerle karışlandı. 20 dakikalık molanın ardından tren Kars'a hareket etti.

Emir Ceran
Emir Ceran
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