Turgay Cabar kimdir? Memleket Partisi Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgay Cabar kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Ankara Keçiören Belediye Başkan adayı ise Turgay Cabar oldu. Turgay Cabar kimdir? Turgay Cabar nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

TURGAY CABAR KİMDİR?

Eğitimci olduğu bilinen Turgay Cabar, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi'nin Ankara Keçiören Belediye Başkan adayıdır.