Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan müfredat değişikliği, 20 milyondan fazla öğrenci ve 1,5 milyon öğretmeni yakından etkileyecek boyutta olacak. Türev integral kalkacak mı? 2024 Yeni müfredat açıklandı mı? soruları gündeme geliyor. Bu değişiklik, yurt genelindeki 81 ildeki okullarda uygulanacak. Türev integral kalkacak mı? 2024 Yeni müfredat açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

TÜREV, İNTEGRAL, LİMİT KONULARI KALKACAK MI?

Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bazı konuların muaf tutulduğu hatırlanıyor. Matematik bölümünde yer alan Limit, Türev, İntegral gibi konuların AYT (Alan Yeterlilik Testi) bölümünden çıkarılmasıyla adaylara kolaylık sağlanmıştı. Ancak, bu yıl herhangi bir deprem olayına yönelik benzer bir kararın alınıp alınmadığına dair herhangi bir duyuru veya açıklama yapılmadı.

2024 YENİ MÜFREDAT AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin son açıklamasında, müfredat değişikliğinin hangi sınıflardan başlayacağına vurgu yaptı. Değişikliğin okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ilkokul beşinci sınıf ve ortaokul dokuzuncu sınıflarda başlayacağını ifade etti.