Turabi diskalifiye mi oldu? Turabi nerede, neden yok?

Ekran başındaki izleyiciyi hop oturup hop kaldıran Survivor All Star 2024 yarışında gözler Turabi'ye çevrildi. Günlerdir parkura çıkmayan Turabi nerede araştırılmaya başladı. Turabi diskalifiye mi oldu? Turabi nerede, neden yok?

TURABİ DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor 2024 All Star'da Kırmızı takımda mücadele eden Turabi Çamkıran son dokunulmazlık oyununda yer almamıştı. Yarışmacının iç yan bağlarında yırtık oluştuğu tespit edilirken en az 2 hafta yarışmacının dinlenmesi gerektiği açıklaması üzerine yarışmacı dün akşam ekrana gelen dokunulmazlık oyununda yer almazken bu akşam ekrana gelecek olan haftanın son dokunulmazlık mücadelesinde de yer alması beklenmiyor. Acun Ilıcalı'nın son konseyde yaptığı açıklamaya göre Turabi'nin sakatlığı tekrar nüksetti.

Bu akşam ekrana gelecek olan haftanın yeni bölümünde ise olup olmayacağı merak konusu olurken, yayınlanan fragmanda Acun Ilıcalı'nın Nagihan'a söyledikleri gündem oldu. Bu noktada fragmanda yer almayan Turabin'nin akıbeti ise yeni bölüm sonrasında belli olacak.