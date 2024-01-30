Tülin Hadi kimdir? Tülin Hadi kaç yaşında, nereli? Tülin Hadi hayatı ve biyografisi!

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TÜLİN HADİ KİMDİR?

1987 yılında İstanbul Saint- Michel Lisesi'nden mezun oldu. 1993 yılında İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 1994 yılından bu yana Cem İlhan ile birlikte kurdukları TeCe Mimarlık bünyesinde serbest mimarlık faaliyetini sürdürüyor. TeCe Mimarlık'ın ürettiği ve ağırlığını kültür, eğitim, ar-ge, konaklama yapılarına ait projelerin bir kısmı ulusal ve uluslararası yarışmalarla elde edildi, ödüllere kayık bulundu. Kamusal alana yönelik projeler ofisin Üniversitelerin mimarlık fakültelerinin mimarlık stüdyolarında proje yürütücülüğü yaptı. 2019 yılında kurulan İstanbul Kent Konseyi'nin birinci ve ikinci dönem başkanıdır.