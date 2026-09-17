TÜİK: Ücretli çalışan sayısı arttı, sanayi istihdamı geriledi

TÜİK Temmuz ayı ücretli çalışan istatistiklerini duyurdu. Türkiye genelinde ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artışla 16 milyon 393 bine çıktı. Sanayi sektöründeki istihdam yıllık bazda yüzde 1,5 azaldı ve 4 milyon 850 bine indi. Bu dönemde 71 bin 737 kişi işini kaybetti.

İmalat sanayi 24 aydır istihdam kaybediyor. 2025'in ikinci yarısında kayıp derinleşti; Ağustos'tan yıl sonuna kadar kayıp yüzde 4 ve üzerinde oldu. Bu yıl Ocak'ta yüzde 3,3 olan kayıp, Haziran'da yüzde 1,2, Temmuz'da yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi