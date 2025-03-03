Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti

Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti
Şubat ayında enflasyon yüzde 2,27 arttı, yıllık bazda yüzde 39,05 oldu

Piyasaların merakla beklediği Şubat ayı enflasyonu belli oldu
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu

Roketsan mühendisi Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu
97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Bir isim törene resmen damga vurdu

TÜİK, Şubat 2025 Enflasyon Oranlarını Açıkladı: TÜFE Yıllık %39,05, Aylık %2,27 Artış Gösterdi

TÜİK, Şubat 2025 Enflasyon Oranlarını Açıkladı: TÜFE Yıllık %39,05, Aylık %2,27 Artış Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK enflasyon oranları belli oldu! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2025 enflasyon verilerini açıkladı. Peki, TÜFE ve TEFE yüzde kaç arttı? İşte Şubat ayı enflasyon oranları, TÜFE ve Yİ-ÜFE verileri ve detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), son enflasyon rakamlarını duyurdu. Toplu Üretici Fiyat Endeksi (TEFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzdelerindeki artış oranları merakla bekleniyordu. Peki, TÜİK enflasyon rakamları ne kadar, yüzde kaç oldu? TEFE-TÜFE yüzde kaç arttı?

TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Mart 2025 tarihinde Şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %39,05, aylık %2,27 artış gösterdi. ?

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %20,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,90 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-5,06 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,92 ile eğitim oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Ünlü yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
img

Puan kaybı sonrası ortalığı karıştıracak sözler!
img

Babasıyla olan son görüntüleri ortaya çıktı! Ağlatan anlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Minik Nazlı'nın babasıyla olan son görüntüleri ortaya çıktı

Babasıyla olan son görüntüleri ortaya çıktı! Ağlatan anlar
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
Kayda aldı, yetmedi bir de yayınladı! AVM tuvaletinde şaşkına uğratan olay

Yer: Ankara! Genç kızın AVM tuvaletinde yaptığına bakın
Aslıhan Gürbüz evinin önündeki manzarayı görünce çıldırdı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı

Evinin önündeki manzara çıldırttı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı
Suriyeliler araç piyasasını düşürdü! 100 bin TL daha ucuza satıyorlar

100 bin TL daha ucuza satıyorlar, araç piyasasını bile düşürdüler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.