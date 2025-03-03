TÜİK, Şubat 2025 Enflasyon Oranlarını Açıkladı: TÜFE Yıllık %39,05, Aylık %2,27 Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), son enflasyon rakamlarını duyurdu. Toplu Üretici Fiyat Endeksi (TEFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzdelerindeki artış oranları merakla bekleniyordu. Peki, TÜİK enflasyon rakamları ne kadar, yüzde kaç oldu? TEFE-TÜFE yüzde kaç arttı?

TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Mart 2025 tarihinde Şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %39,05, aylık %2,27 artış gösterdi. ?

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %20,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,90 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-5,06 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,92 ile eğitim oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.