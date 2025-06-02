TÜİK enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Mayıs ayı enflasyon verileri!

TÜİK enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Mayıs ayı enflasyon verileri!
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TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Milyonlarca memur ve emekli, bu sorunun yanıtını merak ediyor. Çünkü açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyon verileri, Temmuz 2025'te maaşlara yapılacak zam oranı üzerinde belirleyici olacak.

Memur ve emekli maaşlarında uygulanacak enflasyon farkı hesaplamalarında kritik eşik olan Mayıs ayı verileri, kamuoyunun büyük ilgisiyle bekleniyor. TÜİK enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorusu, özellikle Temmuz zammını bekleyen milyonlarca kişi için oldukça önemli bir gündem maddesi hâline geldi. Peki, Mayıs 2025 enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? TÜİK verilerine göre Temmuz ayındaki memur zammını doğrudan etkileyecek bu kritik veriyle ilgili detaylar haberimizde...

TÜİK ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın ilk iş günü saat 10.00'da bir önceki aya ait enflasyon verilerini açıklamaktadır.

TÜİK enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Mayıs ayı enflasyon verileri!

TÜİK MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bu doğrultuda, 2025 Mayıs ayı enflasyon verileri de 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak. Çünkü 1 ve 2 Haziran tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle açıklama bir sonraki iş gününe sarktı.

TÜİK enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Mayıs ayı enflasyon verileri!

BEŞ AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ Mİ?

TÜİK enflasyon verileri, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) üzerinden hesaplanır ve hem memur hem de memur emeklilerinin maaş artış oranlarını doğrudan etkiler. Mayıs enflasyonu, Ocak-Haziran dönemi için hesaplanacak 6 aylık toplam enflasyon farkının 5. bileşeni olacak.

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Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

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