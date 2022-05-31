TÜFE kaç oldu? TÜFE arttı mı? - Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşın canını hayli yakan haksız kira artışları hakkında değerlendirmelerde bulundu. TÜFE üstü artış yapanların kendilerine bildirilmesini istediklerini belirten Bakan Kurum, "TÜFE üstü kira artışı yapana kanuni müeyyideyi uygulayacağız. 4 bakanlık çalışıyoruz. Bir hafta 10 gün içinde çalışmayı meclisimize göndereceğiz" dedi. Peki, TÜFE kaç oldu? TÜFE arttı mı?

TÜFE KAÇ OLDU?

Bakan Kurum, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Kira artışlarını TÜFE'ye uygun yapmak zorundayız. Kanunen böyle olması gerekiyor. Ama maalesef fırsatçılık yapan ve açıklanan rakamların üstünde zam yapan kişiler var.

Haziran ayı kira artış oranı mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Mayıs enflasyon oranı 3 Haziran tarihinde saat 10.00'da belli olacak.

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