TÜFE kaç oldu? TÜFE arttı mı? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TÜFE kaç oldu? TÜFE arttı mı?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
TÜFE kaç oldu? TÜFE arttı mı?

Türkiye'de hem enflasyonun artması hem de konut talebindeki artışlar nedeniyle kira fiyatları bir anda arttı. Birçok ev sahibi ise TÜFE oranlarıyla yetinmeyerek daha üstü zam yaptı. Vatandaşın canını hayli yakan bu durum nedeniyle hükümet de harekete geçti. Peki, TÜFE kaç oldu? TÜFE arttı mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşın canını hayli yakan haksız kira artışları hakkında değerlendirmelerde bulundu. TÜFE üstü artış yapanların kendilerine bildirilmesini istediklerini belirten Bakan Kurum, "TÜFE üstü kira artışı yapana kanuni müeyyideyi uygulayacağız. 4 bakanlık çalışıyoruz. Bir hafta 10 gün içinde çalışmayı meclisimize göndereceğiz" dedi. Peki, TÜFE kaç oldu? TÜFE arttı mı?

TÜFE KAÇ OLDU?

Bakan Kurum, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Kira artışlarını TÜFE'ye uygun yapmak zorundayız. Kanunen böyle olması gerekiyor. Ama maalesef fırsatçılık yapan ve açıklanan rakamların üstünde zam yapan kişiler var.

Haziran ayı kira artış oranı mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Mayıs enflasyon oranı 3 Haziran tarihinde saat 10.00'da belli olacak.

Haberler.com - Gündem

Enflasyon tüfe Gündem Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title