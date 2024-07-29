TRT SPOR CANLI İZLE || Mete Gazoz Olimpiyatlarda ne zaman yarışacak? Klasik Yay Erkek Milli Takımı saat kaçta yarışacak?
Mete Gazoz Olimpiyatlarda ne zaman yarışacak? Klasik Yay Erkek Milli Takımı saat kaçta yarışacak? Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Hindistan'ı 5-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Mete Gazoz'unda yer aldığı Klasik Yay Erkek Milli Takımı çeyrek final karşılaşmasına çıkıyor. Takım, çeyrek finalde Hindistan ile karşılaştı. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Hindistan'ı 5-1 yenerek yarı finale yükseldi.Peki, Mete Gazoz Olimpiyatlarda ne zaman yarışacak? Klasik Yay Erkek Milli Takımı saat kaçta yarışacak?
METE GAZOZ OLİMPİYATLARDA NE ZAMAN YARIŞACAK?
Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Hindistan'ı 5-1 yenerek yarı finale yükseldi. Milliler, saat 17.10'da İtalya - Fransa karşılaşmasının galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Hindistan'ı 5-1 yenerek yarı finale yükseldi.