TRT SPOR CANLI İZLE || 6 AĞUSTOS SALI TRT SPOR yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?
6 Ağustos Salı günü TRT Spor'da neler var, nereden izlenir? TRT Spor'un yayın akışı ve izleme bilgileri merak ediliyor. TRT Spor, Türkiye'nin önde gelen spor kanallarından biri olarak, futbol, basketbol, voleybol gibi birçok spor dalına ait müsabakaları canlı olarak yayınlıyor. İnternet üzerinden veya televizyondan izlenebilen kanalın güncel yayın akışına TRT'nin resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.
6 Ağustos günü TRT Spor yayın akışı merak ediliyor. Spor severler, bugün hangi maçların olduğunu araştırıyor. TRT Spor'un canlı yayın akışında neler olduğunu merak edenler için bilgi veriliyor. Aynı zamanda TRT Spor'un nereden izlenebileceği konusunda da detaylar paylaşılıyor. Peki, TRT spor yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?
6 AĞUSTOS SALI TRT SPOR YAYIN AKIŞI
09:30 Set Sayısı
10:00 Spor Bülteni
10:30 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları hentbol kadınlar çeyrek final Danimarka - Hollanda
11:45 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları atletizm
14:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları voleybol kadınlar çeyrek final brezilya - Dominik cumhuriyeti
16:00 Spor Bülteni
16:30 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları su topu kadınlar çeyrek final Hollanda - İtalya
17:30 Spor Bülteni
18:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları plaj voleybolu
18:45 Günün olimpiyat özeti
19:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları basketbol erkekler çeyrek finali Fransa - kanada
21:00 Aktüel futbol transfer
21:35 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları su topu kadınlar çeyrek final Macaristan - ABD
22:30 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları basketbol erkekler çeyrek finali brezilya - ABD
00:30 Aktüel futbol transfer
02:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları basketbol erkekler çeyrek finali Brezilya - ABD