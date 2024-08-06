TRT SPOR CANLI İZLE || 6 AĞUSTOS SALI TRT SPOR yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?

6 Ağustos günü TRT Spor yayın akışı merak ediliyor. Spor severler, bugün hangi maçların olduğunu araştırıyor. TRT Spor'un canlı yayın akışında neler olduğunu merak edenler için bilgi veriliyor. Aynı zamanda TRT Spor'un nereden izlenebileceği konusunda da detaylar paylaşılıyor. Peki, TRT spor yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir?

6 AĞUSTOS SALI TRT SPOR YAYIN AKIŞI

09:30 Set Sayısı

10:00 Spor Bülteni

10:30 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları hentbol kadınlar çeyrek final Danimarka - Hollanda

11:45 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları atletizm

14:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları voleybol kadınlar çeyrek final brezilya - Dominik cumhuriyeti

16:00 Spor Bülteni

16:30 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları su topu kadınlar çeyrek final Hollanda - İtalya

17:30 Spor Bülteni

18:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları plaj voleybolu

18:45 Günün olimpiyat özeti

19:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları basketbol erkekler çeyrek finali Fransa - kanada

21:00 Aktüel futbol transfer

21:35 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları su topu kadınlar çeyrek final Macaristan - ABD

22:30 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları basketbol erkekler çeyrek finali brezilya - ABD

00:30 Aktüel futbol transfer

02:00 Paris 2024 yaz olimpiyat oyunları basketbol erkekler çeyrek finali Brezilya - ABD