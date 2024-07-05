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TRT'nin Efsanevi Spor Spikeri Orhan Ayhan Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi

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TRT'nin efsanevi spor spikeri, boks maçlarının unutulmaz sesi Orhan Ayhan, 61 yıl 275 gün ile dünyada en uzun kariyere sahip erkek spor spikeri ünvanını elde etti.

Spor spikeri Ayhan, meslekteki 61 yılı aşkın kariyeri dolayısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Organizasyondan yapılan açıklamada Ayhan'ın, 61 yıl 275 gün ile en uzun kariyere sahip erkek spor spikeri ünvanını elde ettiği belirtildi.

Orhan Ayhan'ın bu ünvanla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandığı kaydedildi.

*Duayen spor spikeri Orhan Ayhan*

Orhan Ayhan 1957 yılında mesleğe yazılı medyada spor muhabirliği ve spor yazarlığı ile başladı.

Orhan Ayhan, özellikle boks dünyasına yoğunlaştı ve bugüne kadar yüzlerce boks müsabakasını anlattı.

1962 yılında TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı spor spikerliği imtihanında birinci oldu. Anlattığı ilk maç 21 Ocak 1963 tarihinde oynanan Galatasaray-Milan Avrupa Şampiyon Kulüpler maçıydı. Ardından kendisinden boks maçı anlatması istendi, ilk anlattığı boks maçı ise Garbis Zakaryan ile Wene Brune arasında yapılan maç oldu.

Daha sonra TRT bünyesinde birçok futbol maçını radyodan dinleyicilere aktardı.

Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin, Mike Tyson'ın bütün maçlarını anlattı. Dünyaca ünlü futbolcu Pele'nin jübilesinde yer alan tek Türk gazeteci olarak önemli bir röportaja imza attı. Şu ana kadar 8500'ün üzerinde futbol ve boks maçı anlattı. Ayrıca Wipeout adlı yarışmanın seslendirmesini de yaptı. Hangi spora ait bir müsabakayı anlatırsa anlatsın, anlatma tarzı ve ifade şekilleri ve yorumları insanların dikkatini çekti.

Orhan Ayhan'ın "Boks" ve "Kürsüdekiler" adlı yazıp yayınladığı iki kitabı bulunuyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyesi ve Spor Yazarları Derneği'nin kurucu üyesi olan Orhan Ayhan, Boks Federasyonu yönetim kurulu üyesi görevi de yaptı.

Ayhan, Avrupa ve Dünya Boks Birliği Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini de yürüttü.

Haberler.com / Senem Zafer - Advertorial Bülten

Orhan Ayhan Spor Trt Spor Haberler

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