TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 KASIM: Beşiktaş-Malmö maçı saat kaçta? Bu akşam TRT 1 UEFA Avrupa Ligi maçları!
Beşiktaş-Malmö maçı saat kaçta? TRT 1 izleyicileri, bu akşam televizyonda hangi maçlar, dizi ve filmler olduğunu merakla araştırıyor. Beşiktaş-Malmö saat kaçta? 6 Kasım tv yayın akışı ve TRT 1 kanalında hangi filmler yayınlanacağı seyirciler tarafından sorgulanıyor. Beşiktaş-Malmö maçı saat kaçta? Peki, bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var?
TRT 1 yayın akışı ve bu akşam TRT 1'de hangi diziler olduğu merak ediliyor. 6 Kasım Çarşamba akşamı hangi filmler ve diziler olacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. Beşiktaş-Malmö maçı saat kaçta? Beşiktaş-Malmö saat kaçta? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? Detaylar haberimizdedir…
BEŞİKTAŞ-MALMÖ MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Malmö maçı, 06 Kasım Çarşamba günü saat 18:30 oynanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
08.55 Kod Adı Kırlangıç
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.20 Gönül Dağı
17.40 İddiaların Aksine
17.45 Ana Haber
18.30 Beşiktaş-Malmö | UEFA Avrupa Ligi Maçı
20.45 Club Brugge-Aston Villa | UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı
TRT 1 BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
Beşiktaş-Malmö maçı, 06 Kasım Çarşamba günü saat 18:30 oynanacak.
Club Brugge-Aston Villa Maçı, 06 Kasım Çarşamba günü saat 20:45 oynanacak.