TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 KASIM: Beşiktaş-Malmö maçı saat kaçta? Bu akşam TRT 1 UEFA Avrupa Ligi maçları!

TRT 1 yayın akışı ve bu akşam TRT 1'de hangi diziler olduğu merak ediliyor. 6 Kasım Çarşamba akşamı hangi filmler ve diziler olacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. Beşiktaş-Malmö maçı saat kaçta? Beşiktaş-Malmö saat kaçta? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? Detaylar haberimizdedir…

BEŞİKTAŞ-MALMÖ MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Malmö maçı, 06 Kasım Çarşamba günü saat 18:30 oynanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

08.55 Kod Adı Kırlangıç

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.20 Gönül Dağı

17.40 İddiaların Aksine

17.45 Ana Haber

18.30 Beşiktaş-Malmö | UEFA Avrupa Ligi Maçı

20.45 Club Brugge-Aston Villa | UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı

TRT 1 BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Beşiktaş-Malmö maçı, 06 Kasım Çarşamba günü saat 18:30 oynanacak.

Club Brugge-Aston Villa Maçı, 06 Kasım Çarşamba günü saat 20:45 oynanacak.