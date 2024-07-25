TRT 1 canlı maç izle! BAŞAKŞEHİR-LA FİORİTA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
20.45 UEFA Avrupa Konferans Ligi 2.Ön Eleme Turu Futbol Karşılaşması "Başakşehir-La Fiorita"
23.00 3'Te 3
00.35 Sen Türkülerini Söyle
03.20 Seksenler
05.00 Kapanış
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC 3/4