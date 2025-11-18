Haberler

Trafik sigortasında yeni dönem: Engellilere özel indirimli trafik poliçesi başlıyor

Trafik sigortasında yeni dönem: Engellilere özel indirimli trafik poliçesi başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, engelli bireylerin trafik sigortası primlerinden indirimli yararlanmasını sağlayacak yeni düzenlemenin 1 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe gireceğini duyurdu. Ulusal Engelli Veri Sistemi'ne kayıtlı olan engelli bireyler, sahip oldukları bir araç için mevcut indirimlere ek olarak azami primler üzerinden yüzde 20'ye varan oranda ek indirimden faydalanabilecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), engelli bireylerin trafik sigortasından indirimli yararlanmalarına imkan sağlayan yeni düzenlemenin 1 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği duyurdu.

YÜZDE 20 İNDİRİM YAPILACAK

Ulusal Engelli Veri Sistemine kayıtlı olan engelli bireylerin söz konusu tarihten itibaren sahip oldukları bir araç için trafik sigortasından indirimli olarak faydalanabileceği kaydedilen açıklamada, düzenlemeye göre, engelli bireylerin araçları için trafik sigortası azami primlerine mevcut indirimlere ilave olarak yüzde 20'ye varan oranlarda ek indirim uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, engelli bireyin TC Kimlik Numarası ile tanımlanacak indirim oranı ve tutarının trafik sigortası poliçesinin ön yüzünde yer alacağı belirtildi.

İNDİRİM ŞARTLARI

Yeni uygulama, 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak ve şu detayları içerecek:

  • Kayıt Şartı: İndirimden faydalanmak isteyen engelli bireylerin Ulusal Engelli Veri Sistemi'ne kayıtlı olması gerekiyor.
  • İndirim Oranı: Engelli bireylerin araçları için trafik sigortası azami primlerine, mevcut indirimlere ilave olarak yüzde 20'ye varan oranlarda ek indirim uygulanacak.
  • Kapsam: İndirim, Ulusal Engelli Veri Sistemi'ne kayıtlı engelli bireylerin sahip olduğu bir adet araç için geçerli olacak.
Kaynak: AA / Emlak
ABD'nin Gazze tasarısı BMGK'da kabul edildi

Trump'ın planı BMGK'dan geçti! Tepki jet hızında geldi
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu

27 yıllık serüven bitti! Efsane modelin üretimi durduruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konya'da 16 yaşındaki genç, babasını bıçaklayarak öldürdü

Kardeşi ve annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü
Rus güçleri, Ukrayna'da Türk gemisini vurdu

Rus güçleri, Türk gemisini vurdu! 16 personel vardı
Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti

Umre ziyaretinde Mert Hakan'ı gördü! Yaptığıyla pes dedirtti
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Konya'da 16 yaşındaki genç, babasını bıçaklayarak öldürdü

Kardeşi ve annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Trump: Suudi Arabistan'a F-35'leri satacağız

Trump kritik zirve öncesi F-35 kararını verdi
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçına özel prim

Galatasaray maçına özel karar! Sarı-kırmızılılar duyunca çok kızacak
4 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne, baba ve iki çocuğun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Jose Mourinho, Rafa Silva'dan sonra Süper Lig'in bir yıldızını daha gözüne kestirdi

Rafa Silva'dan sonra Süper Lig'in bir yıldızını daha istiyor
Trafikteki kavgayı ayırmak istedi, pişman oldu! O anlar kameralarda

İnsanlık yapmak istedi, pişman oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.