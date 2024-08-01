Trabzonspor'un UEFA rakibi kim oldu? Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme rakibi kim, kiminle eşleşecek?

Trabzonspor'un UEFA rakibi kim oldu? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme aşamasında Ruzomberok'u eleyerek bir üst tura yani 3. ön eleme turuna yükseldi. Peki, Trabzonspor rakibi kim oldu, belli oldu mu? Futbol severler Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme rakibi kim, kiminle eşleşti merak ediyor. İşte Trabzonspor'un 3. ön eleme rakibi haberimizde...

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ KİM OLDU?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme rakibi Wisla Kraków - Rapid Wien eşleşmesi galibi olacak.

Wisla Kraków - Rapid Wien maçında 5-0'lık Rapid Wien üstünlüğü var. Toplam skora göre Rapid Wien 7-1'lik skorla üstün durumda.

TRABZONSPOR 3. ÖN ELEME TURUNDA?

İlk maçı 2-0 kazanan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında konuk ettiği Ruzomberok'u seyircisi önünde de 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Bordo-mavililer, 3. ön eleme turunda Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

Ruzomberok'u turnuva dışına iten Trabzonspor, rövanş karşılaşması saat 21.30'da başlayan Wisla Krakow- Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle bir üst turda karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, ikinci maçlar 15 Ağustos'ta oynanacak.