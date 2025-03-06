Trabzonspor U19'un UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalde rakibi kim oldu?

Trabzonspor U19-Inter U19 maçı ne zaman? UEFA Gençlik Ligi çeyrek final karşılaşması, 1 veya 2 Nisan 2025 tarihlerinde oynanacak. Futbolseverler, Trabzonspor U19 UEFA Gençlik Ligi maçı için heyecanla geri sayıma başladı. Trabzonspor U19'un rakibi Inter U19 takımı, son 16 turunda Bayern Münih U19 takımını penaltılarla 6-5 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Peki, Trabzonspor U19'un UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalde rakibi kim oldu?

TRABZONSPOR U19 ÇEYREK FİNALDE RAKİBİ KİM OLDU?

?Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde İtalyan temsilcisi Inter U19 ile karşılaşacak. Inter, son 16 turunda Bayern Münih U19 takımını penaltı atışları sonucunda 6-5 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

UEFA Gençlik Ligi'nde diğer çeyrek final eşleşmeleri şöyle;

Alkmaar-Manchester City

Stuttgart-Barcelona

Salzburg-Olympiakos

Trabzonspor-Inter